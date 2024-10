Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Spaziergang mit Hund von Auto touchiert - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Hagen-Haspe (ots)

Während eines Spazierganges mit seinem Hund zog sich ein Hagener in der Straße Büddinghardt bei einem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Mann gab an, am Montag (30.09.) gegen 8.30 Uhr den verkehrsberuhigten Bereich in Richtung Krankenhaus hochgelaufen zu sein. Ihm sei ein Auto entgegengekommen, das ihn mit dem Außenspiegel am Arm touchiert habe. Nachdem der Pkw an dem 35-Jährigen vorbeigefahren sei, habe der Fahrer gehupt. Der Hagener konnte angeben, dass der Fahrer 40-50 Jahre alt und von eher kräftiger Statur war. Der Mann hatte kurze Haare oder eine Glatze. Bei dem Auto handelte es sich um einen schwarzen 5er BMW mit Ennepetaler Kennzeichen. Der BMW habe sich über die Straße Büddinghardt, in Richtung Heubing Bahnhof, entfernt. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und fertigte eine Strafanzeige. (arn)

