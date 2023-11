POL Schwaben Nord: Erster Schnee - Achtung vor Glätte

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (28.11.2023) war ein 39-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Südtiroler Straße unterwegs. Gegen 11.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann und stellte deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,05 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und übergaben den Autoschlüssel an ...

