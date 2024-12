Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Kellerbrand - Rabiate Ladendiebin - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Am Sonntagmittag wollte eine 46-jährige Lenkerin eines Dacia die K3301 im Bereich der Abzweigung nach Hohlenstein überqueren. Hierbei übersah sie einen von rechts heranfahrenden VW Golf und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Sowohl die 46-Jährige, als auch der 42-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Aalen: PKW beschädigt

Ein BWM, der zwischen Samstagabend, 19:30 Uhr und Sonntagmittag, 12 Uhr, im Tännichweg geparkt war, wurde in dieser Zeit beschädigt. Das Fahrzeug wurde zerkratzt und die Scheibenwischer verbogen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Lauchheim: Spiegel abgeschlagen

An einem VW, der zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Straße Ziegelgarten geparkt war, wurde in dieser Zeit ein Außenspiegel abgeschlagen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Rainau: Parkenden PKW gestreift

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren am Sonntag gegen 20 Uhr in der Steigstraße, einen dort am Straßenrand geparkten, Skoda Fabia und verursachte einen Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr befuhr eine 22-jährige Lenkerin eines VW die B298 in Fahrtrichtung Spraitbach. Auf Höhe der Amandusmühle kam sie in einer Rechtskurve aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen die Schutzplanken und wird im weiteren Verlauf nach rechts abgewiesen und prallt wiederum gegen die Schutzplanken. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen II

Eine 19-jährige Lenkerin eines VW Golf befuhr am Sonntag um 19:20 Uhr die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Lorch. Etwa 700 meter vor der Ausfahrt Lorch kam das Fahrzeug aufgrund den winterlichen Verhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte linksseitig in die dortigen Leitplanken. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und prallte etwa 200 Meter weiter mit der rechten Fahrzeugseite in die Leitplanken. In der Folge schleuderte das Fahrzeug über die Fahrbahn und wurde um 180 Grad gedreht. An dem Fahrzeug entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug unerlaubter Weise benutzte. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die B29 für etwa 45 Minuten komplett für den Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden.

Westhausen/BAB7: Unfallflucht

Ein 38-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 20.30 Uhr mit seinem Audi A3 die BAB7 in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf den Audi auf und setzte seine Fahrt einfach fort. Er hinterließ rund 1000 Euro Sachschaden. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen hellblauen Klein- bzw. Kompaktwagen gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07904/94260 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Kellerbrand

Aufgrund ein es Defektes an der Heizungsanlage kam es am Sonntag gegen 11 Uhr zu einem Kellerbrand in der Mühlwiesenstraße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten vor Ort kam, gelöscht.

Aalen: Rabiate Ladendiebin

Am Samstag gegen 17.20 Uhr wurde in einem Bekleidungsgeschäft im Nördlichen Stadtgraben beobachtet, wie eine bislang unbekannte Frau Kleidungsstücke in einen Rucksack verstaute, den ein kleiner Junge auf dem Rücke trug. Nachdem sie das Ladengeschäft verließ, ohne zu zahlen, wurde sie von der Ladendetektivin angesprochen. Die Diebin zog daraufhin das entwendete Kleidungsstück sowie einen Kochlöffel aus dem Rucksack und schlug mit diesem auf die 28-jährige Ladendetektivin ein. Nachdem die unbekannte Frau festgehalten wurde, riss sie sich los und flüchtete in Richtung ZOB. Hierbei verlor sie ihre Jacke, ihre Mütze sowie den Kochlöffel. Die unbekannte, etwa 50 Jahr alte Frau war etwa 160-165 cm große und ca. 80-100 kg schwer und hatte eine braune Hautfarbe. Sie hatte dunkelbraune Augen und dunkelbraune nach hinten zu einem Zopf gebundene Haare. Sie trug ein knielanges dunkles Strickkleid mit weißen Streifen. Sie war in Begleitung von drei Kindern im Alter von etwa 4-7 Jahren. Zeugenhinweise auf die Person nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell