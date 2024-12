Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchte Einbrüche und Diebstähle

Aalen (ots)

Crailsheim: Versuchter Einbruch in Werkstatt

Zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag 10 Uhr versuchte ein Dieb in eine Werkstatt in der Ellwanger Straße zu gelangen. Hierzu wollte er zunächst ein Fenster gewaltsam öffnen und schlug dieses anschließend ein. Nach bisherigen Erkenntnissen war gelang es dem Dieb nicht, das Gebäude zu betreten. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Ein Dieb versuchte sich zwischen Freitag 18:30 Uhr und Samstag 15 Uhr Zutritt zu einem Friseursalon in der Karlstraße zu verschaffen. Da ihm dies nicht gelang, entfernte er sich anschließend wieder von der Örtlichkeit. Er verursachte an einem Fenster Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Geldautomat aufgebrochen

Zwischen Samstag und Sonntag öffnete ein Dieb einen im Rotebachring aufgestellten Geldautomaten und entwendete aus diesem eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren, sowie sämtliches Bargeld. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Etwa 700 Liter Diesel entwendete ein Dieb zwischen Freitagabend 21 Uhr und Samstagmorgen 05:30 Uhr aus einem geparkten Lkw auf dem Parkplatz Reußenberg in Richtung Heilbronn. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise zum noch unbekannten Dieseldieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell