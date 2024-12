Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Wohnungseinbrüche

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag, 13 Uhr wurde ein Mercedes der E-Klasse beschädigt. Dieser war in der Ludwigsburger Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der Stuttgarter Straße mit der Ziegeleistraße missachtete am Samstag gegen 13.30 Uhr ein 20-jähriger VW-Fahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. In der Folge stieß er mit einem Mercedes zusammen, der von einem 36-Jähgrigen gelenkt wurde. 11.000 Euro sind hier die Shcadensbilanz.

Korb: Weitere Wohnungseinbrüche

Nachdem bereits am Samstag über zwei Einbrüche in Korb berichtet wurde, mussten am Sonntag zwei weitere registriert werden. Zwischen Freitag und Sonntag verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam über eine Terrassentüre bzw. ein Fenster Zutritt zu zwei Wohnhäusern, die sich in der Lindenstraße und der Albrecht-Dürer-straße befinden. Er durchsuchte anschließend in den Häusern zahlreiche Zimmer Schränke. Ob er Beute machte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen in den genannten Bereichen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

