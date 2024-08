POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Unbekannte stehlen 1-er BMW - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Breyell (ots) - Am Dienstag um kurz nach 15 Uhr ist ein Postauto in Breyell in einen geparkten Pkw und schließlich in einen Zaun geprallt. Die 37-jährige Fahrerin aus Viersen hatte angegeben, ihr sei kurz schwindelig geworden, so dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe. Sie war ortseinwärts unterwegs und prallte mit dem Postfahrzeug in einen ...

mehr