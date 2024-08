Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mit dem Handy am Ohr erwischt - Drogenvortest positiv

Viersen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Freiheitsstraße in Viersen ist einem Streifenteam am Dienstag gegen 16 Uhr ein Autofahrer aufgefallen, der am Steuer mit dem Handy am Ohr telefonierte. Er wurde daraufhin zur Kontrolle herausgewunken. Während der Kontrolle bekamen die eingesetzten Beamten den Eindruck, der Mann, ein 25-jähriger Syrer aus Viersen, könne Drogen konsumiert haben. Ein Drogenvortest fiel positiv auf Cannabis aus. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Ermittlungen dauern an. Die Nutzung des Mobiltelefons am Steuer ist gefährlich, durch die Ablenkung können gefährliche Situationen heraufbeschworen und möglicherweise sogar Unfälle verursacht werden. Zusätzlich hat der Mann ein Problem bei der Legalisierung von Cannabis zu spüren bekommen. Dass er es konsumiert hat, ist nicht strafbar. Gleichwohl darf er - analog zum Alkohol - unter dem Einfluss nicht fahren. Wie lange nach dem Konsum Cannabis in welcher Konzentration im Blut nachweisbar ist - dazu gibt keine Berechnungstabellen. Wer konsumiert, muss sich auf eine längere Phase der Fahruntüchtigkeit einstellen. /hei (682)

