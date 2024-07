Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 28.07.2024, gegen 13.30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 480, am Turbokreisel des Outlet-Centers einem vorausfahrenden und verkehrsbedingt abbremsenden Motorrad auf. Hierbei stürzte der 44-Jährige Fahrer. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Krafträdern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. /pizw

