Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Von Samstag, 27.08.2024, 16.00 Uhr bis Sonntag, 28.07.2024, 16.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen an einem schwarzen PKW Mitsubishi. Dieser war im Tatzeitraum in der Luitpoldstraße in Zweibrücken und in der Birkenstraße in Contwig abgestellt. Der Geschädigte konnte den Tatort nicht zweifelsfrei benennen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

