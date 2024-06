Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Am Freitagabend, 28.06.2024, gegen 19:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Eisenbahnstraße / Dannstadter Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 46-jährigen Autofahrer und einer 56-jährigen Fahrradfahrerin. Der 46-jährige Ludwigshafener befuhr die Eisenbahnstraße und übersah die bevorrechtigte, von rechts aus dem Dannstadter Weg kommende Fahrradfahrerin. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

