POL-PPRP: Eröffnung des diesjährigen Rheinuferfestes

Ludwigshafen - Innenstadt (ots)

Am Freitag, den 28. Juni 2024, fand die Eröffnung des Rheinuferfestes in Ludwigshafen statt. Auf Grund des schönen Wetters kam es zu einem guten Besucheraufkommen mit zeitweise bis zu 3.500 Gästen. Der Abend verlief überwiegend friedlich. Neben kleineren Streitigkeiten kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 36-jährigen Ludwigshafeners, welcher im Nachgang auf Grund seines Verhaltens sowie Alkoholisierungsgrades in Gewahrsam genommen wurde. Darüber hinaus verlief der erste Festtag ohne besondere Vorkommnisse.

