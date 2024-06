BPOL NRW: Vor Bundespolizei geflüchtet - Lippetaler hatte allen Grund dazu

Rinkerode (ots) - Zu einem Beinahe-Unfall ist es am Samstagabend (22. Juni) am Bahnhof in Rinkerode gekommen. Eine 20-jährige Münsteranerin beabsichtigte, den Bahnübergang vom Bahnsteig 1 kommend zu überqueren und nutzte hierzu nicht den offiziellen Weg, sondern einen Trampelpfad parallel zu den Gleisen. Währenddessen schlossen sich die Schranken und die Frau ...

