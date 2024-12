Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 11:00 Uhr kam es in der Straße Sophienring zu einer Sachbeschädigung. Ein, erst am Vortag zugelassener, BMW M3 in lila / violett stand am Fahrbahnrand geparkt und wurde an beiden Seiten sowie an der Motorhaube zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Backnang bittet jeden, der Hinweise zu der Tat oder einem Täter machen kann um Meldung unter 07191 9090.

