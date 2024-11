POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Korb: Wohnungseinbruch In der Zeit zwischen Dienstag (26.11.2024) und Freitag 13:00 Uhr brachen unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Lerchenstraße ein. Zum Einbruch wurde ein Kellerfenster aufgehebelt und im Wohnhaus wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchwühlt. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Korb: ...

