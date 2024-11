POL-KLE: Goch - Kleinkraftrad aus Parkhaus entwendet: Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots) - Am Samstag (23. November 2024) kam es zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Örtlichkeit "Hinter dem Engel" in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein weißer Ford Fiesta auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Wagen, welcher durch eine 21-jährige Frau ...

mehr