Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhäuser ein: Die Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Kreis Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (22. November 2024), 16:00 Uhr und Montag (25. November 2024), 18:00 Uhr kam es im Kreis Kleve zu mehreren Einbrüchen. Weitere Infos zu den Einbrüchen, welche der Polizei bekannt wurden, finden Sie nachfolgend.

An der Xantener Straße in Straelen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Der oder die Täter schlugen in der Zeit von Freitag (22. November 2024), 16:00 Uhr und Montag (25. November 2024), 10:00 Uhr zwei Scheiben ein und drangen so in die Räumlichkeiten des Hauses vor. Dieses durchsuchten Sie und entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Auch am Plaggenweg in Kleve-Reichswalde kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus und das zwischen Samstag (23. November 2024), 16:00 Uhr und Montag (25. November 2024), 18:00 Uhr. Hier schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, durchsuchten mehrere Zimmer des Hauses und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Terrassentür eines Einfamilienhauses hebelten unbekannte Täter am gestrigen Montag (25. November 2024) zwischen 15:45 Uhr und 17:45 Uhr an der Dorfstraße in Kerken-Stenden auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Auch in diesem Fall kann zu einer möglichen Tatbeute noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu den zuvor beschriebenen Einbrüchen in Straelen sowie Kerken nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen, während die Kripo Kleve (02821 5040) im Fall des Einbruchs in Kleve-Reichswalde ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell