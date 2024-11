Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Pkw-Fahrer muss Überholer ausweichen und wird schwer verletzt/ Verursacher flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Freitag (22. November 2024) wurde in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:05 Uhr auf der Reeser Landstraße (B 67) in Rees zwischen dem Kreisverkehr B 67 / L7 und der Kreuzung Reeser Landstraße/Speldroper Straße/Groiner Allee ein Pkw-Fahrer schwer verletzt. Der 74-Jährige aus Rees war mit seinem weißen Mitsubishi Colt Kombi vom Kreisverkehr kommend in Richtung Rees-Empel unterwegs, als ein schwarzer SUV mit niederländischem Kennzeichen ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug überholte und ihm damit auf seiner Fahrspur entgegen kam. Um den drohenden Zusammenstoß zu vermeiden, musste Reeser mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen. Beim Gegenlenken nach links verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug touchierte einen Baum und kam dann auf dem für ihn linken Seitenstreifen zum Stehen. Vermutlich unter Schock fuhr der Mann dann nach Hause, wo seine Frau sofort den Rettungsdienst verständigte. Er wurde dann schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Er konnte keinerlei Angaben zu den beiden entgegenkommenden Fahrzeugen machen. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Insbesondere der Fahrer der Fahrzeuges, das dem Verletzten seinen Angaben zufolge entgegengekommen ist und überholt wurde, wird als wichtiger Zeuge gesucht. Aber auch der Fahrer des niederländischen SUV, der derzeit als Unfallverursacher betrachtet werden muss, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise unter Telefon 02822 7830.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell