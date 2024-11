Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht am Lotto-Geschäft

wichtige Zeugin gesucht

Straelen (ots)

Am Donnerstag (21. November 2024) wurde in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr in Straelen ein geparktes Auto durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der silberfarbene Mercedes Kombi der C-Klasse war gegenüber eines Lotto-Geschäftes an der Ludwig-Quaas-Straße abgestellt. Bei der Rückkehr von einem Einkauf musste der Besitzer feststellen, dass die hintere linke Tür stark eingedrückt war. Vermutlich ist ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren gegen die Tür gefahren, der Fahrer hat sich dann vom Unfallort entfernt. Im Lottogeschäft hatte sich eine Zeugin gemeldet, die angab, den Unfall beobachtet und auch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges fotografiert zu haben. Leider konnten die Personalien dieser Dame bisher nicht ermittelt werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach Unfallzeugen, insbesondere nach der Frau, die angab, das Kennzeichen des Flüchtigen fotografiert zu haben. Hinweise unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell