Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Aldekerk - Verkehrsunfall

32 Jahre alte Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerken-Aldekerk (ots)

Eine 32 Jahre alte Frau aus Tönisvorst verunfallte am Samstag (23. November 2024) gegen 07:00 Uhr auf der Kempener Landstraße. Die 32-Jährige war in Richtung Kempen unterwegs, als sie aus derzeit unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die schwere Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, der voll zerstörte Mercedes C 180 wurde abgeschleppt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell