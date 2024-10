Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher stehlen Schmuck, Bargeld und Wertsachen

Neuss (ots)

Am Mittwoch (16.10.) ist es in Neuss zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen. Im Zeitraum zwischen 06 Uhr und 16 Uhr sind Unbekannte offenbar in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Engelbertstraße in Neuss Furth eingebrochen. Beschädigungen an der Haus- oder Wohnungstür konnten nicht festgestellt werden. Der Geschädigte gab an, am Tag zuvor seinen Wohnungsschlüssel verloren zu haben. Offenbar wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt und Wertgegenstände entwendet.

Des Weiteren hat nach ersten Erkenntnissen ein bislang unbekannter Täter gegen 20:20 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Bedburger Straße im Neusser Stadtteil Erfttal einzudringen. Er ging die Terrassentür an, wurde jedoch von den Hausbewohnern gestört und flüchtete unerkannt.

Ein dritter Einbruch ereignete sich auf der Furtherhofstraße in Neuss-Vogelsang zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr. Durch Überwinden eines Zauns und Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter vermutlich in die Wohnung. Dort wurden Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände erbeutet. Die Unbekannten näherten sich vermutlich über die Kaarster Straße an das Objekt an und entfernten sich auf diesem Wege auch wieder.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell