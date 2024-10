Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feuer in Müllcontainer und mobiler Toilette

Grevenbroich (ots)

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr haben bislang unbekannte Tatverdächtige möglicherweise ein Feuer an einem Müllbehälter an der Morkener Straße in Grevenbroich Gindorf gelegt. Der brennende Papiercontainer wurde durch Anwohner bemerkt und gelöscht, bevor Polizei und Feuerwehr eintrafen. Es entstand lediglich ein Sachschaden am Behälter selbst.

Am selben Abend, gegen 22 Uhr wurde, die Polizei erneut zu einem Brand alarmiert, diesmal an der Konrad-Thomas-Straße im Grevenbroicher Stadtteil Elsen. Hier stand eine mobile Toilette auf einer Baustelle in Flammen. Ein Passant hatte das Feuer bemerkt und Polizei und Feuerwehr verständigt. Letztere konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, bevor es sich ausbreiten konnte.

Das Kriminalkommissariat 11 hat in beiden Brandfällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen, für die die Polizei auch eventuelle Zeugen um ihre Mithilfe bittet.

Wer sachdienliches beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

