Polizei Düren

POL-DN: Diebe wollen Winterjacken stehlen

Düren (ots)

In einem Geschäft in der Wirtelstraße kam es am Montag (30.09.2024) zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei Männer wurden von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Winterjacken erwischt. Einen der beiden Männer konnte der Detektiv festhalten, der andere entkam.

Der 60-jährige Zeuge beobachtete gegen 17:40 Uhr, wie die beiden Männer mit mehreren Jacken in einer Umkleidekabine verschwanden. Als sie diese wieder verließen, fehlten die Sicherheitsetiketten an den Kleidungsstücken. Der Zeuge sprach die beiden Männer an, woraufhin einer der Diebe, noch bekleidet mit einer der Jacken, aus dem Geschäft flüchtete. Den anderen Mann, einen 38-Jährigen aus Düren, konnte der 60-jährige Zeuge bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt, als es während des Festhaltens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam.

Der flüchtige Tatverdächtige kann von dem Zeugen wie folgt beschrieben werden: -dunkle Haare -dunkler Bart -schwarze Hose -schwarze Schuhe -schwarze Winterjacke

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

