POL-DN: Falsche Bankmitarbeiter rufen an

Düren (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch, der sich in der Nacht von Freitag (27.09.2024) auf Samstag in der Straße "Weidenpesch" in Birkesdorf ereignet hat. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Samstag, 09:10 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Hausflur eines Reihenhauses in der Straße "Weidenpesch". Dort entwendeten sie ein hochwertiges E-Bike und entfernten sich in ...

