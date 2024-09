Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnwagen während MotoCross-Wochenende

Hürtgenwald (ots)

In der Nacht von Freitag (27.09.2024) auf Samstag (28.09.2024) brachen unbekannte Täter in einen Wohnwagen in Kleinhau ein und entwendeten Bargeld während der Besitzer schlief.

Zwischen Freitagabend, 21:00 Uhr, und Samstagmorgen, 06:00 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem auf der Nideggener Straße abgestellten Wohnwagen. Aus dem Portemonnaie des Geschädigten, der das Wochenende aufgrund der Europameisterschaft im MotoCross in Kleinhau verbrachte, stahlen sie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl nicht, da er zum Tatzeitpunkt schlief und keine verdächtigen Geräusche wahrnahm.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell