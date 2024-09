POL-DN: Polizeibeamten aufgefallen, kein Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Düren (ots) - Eine 75-jährige Seniorin aus Düren wurde auf einem Parkplatz in der Marienstraße von einem unbekannten männlichen Täter zunächst in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen des Gespräches entriss der Tatverdächtige ihr die goldene Halskette, die sie um den Hals trug. Dabei kam die Seniorin zu Fall und stürzte zu Boden, wobei sie sich leicht verletzte. Der Täter floh fußläufig in Richtung Innenstadt, konnte jedoch von der Geschädigten wie folgt ...

