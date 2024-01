Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Bedrohung in der Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (30.01.2024) kam es in der Straßenbahn der Linie 4 zu einer Bedrohung und Beleidigung.

Gegen 13.45 Uhr fuhr eine 20-jährige Frau in der Straßenbahn stadteinwärts. Während der Fahrt wurde die Frau von einem bislang unbekannten Mann beleidigt und bedroht. Anschließend verließ der Mann die Straßenbahn an der Haltestelle "Staatstheater" in unbekannte Richtung.

Der bislang unbekannte Mann wird von der Frau wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm groß, weiße Hautfarbe, blaue Augen, schwarze Jacke und Hose, schwarzer Rollenkragenpullover, schwarze Wintermütze

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den Mann und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell