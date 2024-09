Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch am Sonntag

Niederzier (ots)

In der Bahnhofstraße brachen am Sonntag (29.09.2024) bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein.

Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten die Einbrecher aus und verschafften sich Zutritt zum Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und entkamen anschließend unerkannt. Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Schmuck. Die Tatzeit lässt sich auf die Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:38 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell