Polizei Düren

POL-DN: E-Bike beim Einbruch entwendet

Düren (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch, der sich in der Nacht von Freitag (27.09.2024) auf Samstag in der Straße "Weidenpesch" in Birkesdorf ereignet hat.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Samstag, 09:10 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Hausflur eines Reihenhauses in der Straße "Weidenpesch". Dort entwendeten sie ein hochwertiges E-Bike und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

