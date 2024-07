Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Alleinunfall eines 20-jährigen Motorradfahrers hat sich am Donnerstag (4. Juli) gegen 20:05 Uhr in dem sogenannten "Turbokreisel" auf der B 236 in Altenhundem ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der Fahrer mit seinem Krad in den Kreisverkehr aus Altenhundem kommend ein. Als er diesen in Richtung Meggen verlassen wollte, stürzte der 20-Jährige ohne Fremdeinwirkung aus bislang unbekannter Ursache. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

