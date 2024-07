Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Pkw-Aufbrüche in Rhode

Olpe (ots)

Zahlreiche Fahrzeugaufbrüche beziehungsweise Aufbruchsversuche sind der Polizei Olpe in der Nacht von Dienstag (2. Juli) bis Mittwoch (3. Juli) in Rhode gemeldet worden. Insgesamt erstatteten neun Personen Anzeige. Die Tatorte lagen in folgenden Straßen: "Am Rhoder Stein" (drei Aufbrüche, ein Versuch), im "Heberweg", "Im Pastorsfeld", im "Goldsiepen", "An der Baumschule" und "Am Frankenhagen" (Versuch). In den meisten Fällen beschädigten die Unbekannten die Fenster der Fahrzeuge und entwendeten darin befindliche Wertgegenstände wie Geldbörsen, Bargeld oder elektronische Gegenstände. Es entstand in allen Fällen Sachschaden im mindestens dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

"Gelegenheit macht Diebe" - das trifft auch häufig auf die Motive der Täterinnen und Täter zu. Daher ist es wichtig, beim Verlassen des Autos die Zündschlüssel zu ziehen, alle Fenster und Türen abzuschließen und alle Wertgegenstände aus dem Fahrzeug mitzunehmen. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger daher eindringlich, keine Wertgegenstände oder portable Elektrogeräte in den Fahrzeugen zu hinterlassen.

Zudem rät die Polizei, Fahrzeuge möglichst immer auf bewachten Parkplätzen, in Garagen oder zu mindestens an gut beleuchteten Stellen zu parken. Weitere Informationen zum Thema erhalten Interessierte hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5.

