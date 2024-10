Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehen SUV in Meerbusch

Meerbusch (ots)

In der Nacht von Sonntag (13. 10.) auf Montag (14. 10.), zwischen 22 und 8 Uhr, wurde im Meerbuscher Stadtteil Lank-Latum ein Fahrzeug gestohlen.

Dieses war vom Halter in einem Carport, einem überdachten Stellplatz, an der Webergasse geparkt worden.

Bei dem entwendeten PKW handelt es sich um einen schwarzen Jeep Gran Cherokee Overland mit dem amtlichen Kennzeichen NE-RW 33.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen zum entwendeten Fahrzeug aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe.

Wer Informationen zum Verbleibt des KFZ geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Die Polizei rät Autobesitzern außerdem: Parken Sie hochwertige Autos, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage, sodass das Fahrzeug gar nicht sichtbar ist, oder stellen Sie es zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft direkt die 110 an. Das kann etwa ein Auto mit fremden Kennzeichen sein, das dort augenscheinlich nicht hingehört und dessen Insassen sich auffällig für abgestellte Fahrzeuge interessieren. Die Polizei kann daraufhin prüfen, ob alles seine Richtigkeit hat. Besondere Gefahr besteht bei sogenannten Keyless-Go-Systemen, die kontaktloses Öffnen und Starten des Fahrzeugs erlauben. Autodiebe können hier die Funksignale aufgreifen und so den Wagen entwenden, ohne die Schlüssel zu besitzen. Daher sollten diese Schlüssel stets nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür aufbewahrt und - etwa mit Alufolie - abgeschirmt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell