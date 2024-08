Altena (ots) - Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag wurde an der Freiherr-vom-Stein-Straße der Lack eines geparkter blauen Skoda Superb zerkratzt. In der Nacht zum Sonntag wurde an der Freiheitstraße vor einem Grill eine Pflanze samt Topf gestohlen. Zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag sind Unbekannte in eine Scheune am Hemecker Weg eingebrochen. Sie stahlen Elektrowerkzeuge. (cris) Rückfragen bitte an: ...

