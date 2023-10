Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (29.09.2023), gegen 19.00 Uhr, wurde die Fensterscheibe einer EG-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Hauff-Straße beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

