Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Start zum Blaulicht-Abi: 17 neue "Fossis" bei der Polizei MK

Bild-Infos

Download

Halver/Iserlohn/ Märkischer Kreis (ots)

Start frei zum Blaulicht-Abi: 17 junge Frauen und Männer aus dem Märkischen Kreis besuchen seit diesem Schuljahr die Fachoberschule Polizei in Halver-Ostendorf (16) oder Bochum (1). Heute Morgen wurden die neuen "Fossis" bei der Polizei in Iserlohn willkommen geheißen. Eine Schultüte gab es nicht; dafür aber viele Infos und gute Wünsche. Landrat Marco Voge begrüßte sie in der "Polizei-Familie" "Sie haben einen spannenden Beruf gewählt", bestätigte Polizei-Direktorin Nicole Pletha, Leiterin der Direktion Gefahrenabwehr Einsatz. Zwei Jahre pauken die jungen Leute im Alter zwischen 16 und 21 Jahren abwechselnd in der Schule, oder sie erleben die Praxis in den Kommissariaten und Dienststellen der märkischen Polizei. Mit dem Fachabi in der Tasche haben sie ihren dualen Studienplatz an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung so gut wie sicher. Dort starten sie mit Praxiserfahrung und einem enormen Vorwissen über Recht oder Staatslehre.

Ausführliche Informationen zu dem immer noch jungen Bildungsgang unter https://www.next-level-polizei.de/fachoberschule-polizei/ (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell