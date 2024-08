Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche

Randale am Rettungswagen/ Wand und Tor beschmiert

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Samstagabend zwischen 19.40 und 22 Uhr in ein Wohnhaus am Paschufer eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster an der Rückseite, kletterten in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Sie entwendeten diverse Wertgegenstände, darunter Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Unbekannte verschafften sich Zugang zu Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Wiesengrund. Sie rissen einen Metallanker ab und entwendeten diverse Gegenstände. Einen weiteren Kellereinbruch gab es im Laufe der vergangenen Woche an der Brüderstraße.

In der Nacht zum Samstag wurde in eine Firma an der Köbbingser Mühle eingebrochen. Unbekannte bogen einen Zaun auf, schlugen eine Scheibe ein und zerstörten eine Lampe. Sie kletterten in das Gebäude und stellten neben einem Eingang eine größere Menge Messing und Kupfer zum Abtransport bereit. Möglicherweise wurden sie gestört, so dass die Beute vor Ort blieb.

Ein 26-Jähriger randalierte am Sonntagmorgen an der Hennener Straße an einem Rettungswagen. Der Mann hatte die Besatzung eines Rettungsdienstes angesprochen, weil sein Vater einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Während sich die Mitarbeiter des Rettungsdienstes um das Leben des Vaters kümmerten, hämmerte der 26-Jährige immer wieder gegen Türen und Scheiben, weil er mit in den RTW wollte. Aufgrund des aggressiven Auftretens weigerte sich die Besatzung, den 26-Jährigen mit ins Krankenhaus zu nehmen. Darauf beleidigte er die Helfer als "Pisser" und trat gegen den Außenspiegel des Rettungswagens. Das Kunststoffgehäuse brach. Die Besatzung des Rettungswagens erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung.

An der Kastanienallee wurden eine Firmenwand sowie das Rolltor einer anderen Firma mit Graffiti beschmiert. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell