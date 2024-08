POL-MK: Speditionsbetrug

Menden (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Wohnhaus Am alten Hellweg eingebrochen. Sie brachen ein Fenster an der Rückseite auf, durchsuchten sämtliche Räume, Möbel und Behältnisse und kippte den Inhalt in die Zimmer. Sie flüchteten mit Schmuck. Die Bewohner waren nicht zuhause. Um 6 Uhr wurde der Einbruch festgestellt. Am Sonntag, kurz nach 20 Uhr, sind zwei Unbekannte in eine Fabrikhalle An der ...

