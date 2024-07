Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gefährliche Köder im Bereich Zentralplatz - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Koblenz (ots)

In Bezug auf die bereits veröffentlichten Warnmeldungen der Polizei Koblenz hinsichtlich der ausgelegten und mit Nägeln bestückten Hundeköder im Bereich des Zentralplatzes in Koblenz wurde am gestrigen Abend ein bereits wegen ähnlich gelagerter Fälle bekannter 70-jähriger Mann aus Koblenz als Tatverdächtiger identifiziert. Im Rahmen der Absuche am und um den Zentralplatz wurden verschiedene Köder aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei rät Hundehaltern dennoch, weiterhin die Augen nach verdächtigen Gegenständen, z.B. Wurst- oder Fleischstücken, offen zu halten. Die Ermittlungen den tatverdächtigen Mann betreffend werden durch die Kriminalinspektion Koblenz 1 geführt und dauern derzeit an.

