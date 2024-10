Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall während Überholvorgang

Dormagen (ots)

Zwei Fahrzeuge beabsichtigten am Samstag (12.10.), gegen 12:50 Uhr, auf der L380 in Dormagen einen Traktor zu überholen. Während des Überholvorgangs bemerkte die 34-jährige Dormagenerin, dass sich ein weiterer Traktor vor dem anderen befand. Nach ersten Ermittlungen hatten die Traktoren beabsichtigt, nach links in eine Stichstraße abzubiegen, woraufhin die 34-Jährige abbremste. Ein zweites Fahrzeug, welches von einem 38-jährigen Neusser gefahren wurde, hatte ebenfalls den Überholvorgang eingeleitet. Als die Dormagenerin abbremste, fuhr der Neusser ihr auf. Das Fahrzeug der Dame kam ins Schleudern und geriet in einen Graben.

Die Dormagenerin sowie ein Kind, welches sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurden leicht verletzt.

Der Neusser wurde leicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 38-jährige Neusser den Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren haben könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bis zum Ergebnis des Tests gilt die Unschuldsvermutung.

Den genauen Unfallhergang ermittelt das Verkehrskommissariat 1.

Die Polizei sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben. Wer sachdienliche Angaben machen kann, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell