Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Haßloch (ots)

Am 10.08.2024 gegen 15:50 Uhr ereignet sich an der Kreuzung Westrandstraße/Moltkestraße/Lehmgrubenhof ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kradfahrer. Der 50-jährige Fahrzeugführer des PKW´s bog von der Westrandstraße nach links in die Moltkestraße ab. Hierbei übersah dieser den auf der Gegenfahrbahn fahrenden 38-Jährigen Kradfahrer, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch das Unfallgeschehen wurde der Kradfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

