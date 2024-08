Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Leicht verletzter Fahrradfahrer nach Vorfahrtsverstoß

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.08.2024 gegen 15:20 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer den Fahrradweg neben der Mußbacher Landstraße in Neustadt. Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein 58-jähriger PKW-Fahrer von einem dortigen Parkplatz über den Fahrradweg auf die genannte Straße einfahren. Der PKW-Fahrer übersah den bevorrechtigten Fahrradfahrer und es kam zur Kollision. Hierbei wurde der Fahrradfahrer zunächst auf die Motorhaube und dann auf den Boden geschleudert. Glücklicherweise wurde der Zweiradfahrer hierbei nur leicht verletzt. Am PKW entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro.

