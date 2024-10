POL-NE: Dormagener verliert Kontrolle über seinen Pkw

Neuss (ots) - Am frühen Samstagmorgen (12.10.), gegen 01:38 Uhr, wurden die Anwohner der Breite Straße in Neuss durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Unbekannte hatten einen, an einer Hauswand befestigten, Zigarettenautomaten gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurden an zwei angrenzenden Wohnhäusern Fenster, sowie Haustüren beschädigt. Auch ein ...

mehr