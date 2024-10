Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme und weitere Ermittlungen nach Ladendiebstahl

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (01.10.) beobachtete ein Ladendetektiv in der Mittelstraße einen Mann, der gegen 14 Uhr Ware fotografierte und anschließend die Filiale des Elektrofachmarktes verließ. Der Mitarbeiter entschied sich dazu den Mann zu verfolgen. Dabei sah er, wie sich der Verdächtige kurze Zeit später mit einer weiteren Person traf und unterhielt. Anschließend kam die zweite Person in das Geschäft und entwendete im weiteren Verlauf zwei hochwertige Laptops. Nachdem der Ladendieb den Kassenbereich passiert hatte, sprach der Mitarbeiter diesen an und bat ihn in ein Büro. Die Person versuchte zu flüchten und verletzte dabei einen weiteren Mitarbeiter leicht. Den Angestellten gelang es gemeinsam, den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Vor Ort ergaben sich aufgrund körperlicher Merkmale Zweifel hinsichtlich der Altersangaben und Identität des Ladendiebes. Die Person zeigte ein Dokument vor in dem angegeben war, dass es sich um einen 14-Jährigen handelt. Aufgrund bestehender Haftgründe wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hagen vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlung rund um das Alter und die Identität der Person dauern an.

Die zweite verdächtige Person konnte der Mitarbeiter des Fachgeschäftes wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 20- 25 Jahre alt, normale Statur, ca. 170 cm groß, blonde, rötliche kurze Haare. Der Mann trug dunkel blaue Jeans, schwarze Sneaker, eine blaue Daunenjacke und ein schwarzes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell