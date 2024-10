Polizei Hagen

POL-HA: Felgendieb nach Tat auf der Flucht ertappt - Passendes Auto auf Parkplatz gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2024, kontrollierte eine Polizeistreife gegen 01:50 Uhr einen Opel auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Haspe-Zentrum. Im Kofferraum des Autos sahen die Beamten drei Felgen, die zu dem Opel passten. Der 20-jährige Fahrer machte keine Angaben zur Herkunft der Reifen. Wenig später stellte sich heraus, dass diese von einem baugleichen Fahrzeug abmontiert wurden. Dieses befand sich, auf Pflastersteine aufgebockt, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Grundschöttler Straße. Die Polizisten legten eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls an Kraftfahrzeugen vor und stellten den geführten Opel sowie das Mobiltelefon des 20-Jährigen sicher. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell