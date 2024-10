Polizei Hagen

POL-HA: Nächtliche Fahrübungen auf Supermarktparkplatz ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2024, fuhren Polizisten im Rahmen ihrer nächtlichen Streife durch die Alexanderstraße. Hier bemerkten sie gegen 3 Uhr ein Auto, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes wahllos herumfuhr. Um dem ungewöhnlichen Verhalten auf den Grund zu gehen, hielten die Beamten den Mercedes ab und kontrollierten die Insassen. Fahrer des PKW war ein 18-Jähriger. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er und seine Freunde erklärten, dass man Fahrübungen ausführen wollte. Dass dies auf einem öffentlichen Parkplatz nicht erlaubt sei, gaben sie an, nicht gewusst zu haben. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige gegen den Fahrer, als auch gegen dessen Bruder wegen des Zulassens der Fahrt an. (hir)

