POL-HA: Hagener findet Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe vor

Hagen-Mitte (ots) - Bereits am 29.06.2024 brachen drei bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ein. Zwischen 12.20 Uhr und 14.00 Uhr verschafften sich die Männer zunächst durch die beschädigte Haustür Zutritt zu dem Gebäude in der Prentzelstraße. Dann hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchwühlten ein Zimmer. ...

