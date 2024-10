Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Tageswohnungseinbruch - Wer kennt diese drei Männer?

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am 29.06.2024 brachen drei bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ein. Zwischen 12.20 Uhr und 14.00 Uhr verschafften sich die Männer zunächst durch die beschädigte Haustür Zutritt zu dem Gebäude in der Prentzelstraße. Dann hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchwühlten ein Zimmer. Entwendet wurde offenbar nichts. Nach der Tat flohen die Unbekannten durch den Hausflur auf die Straße und dann in unbekannte Richtung. Im Treppenhaus filmte eine Überwachungskamera die drei Männer. Zur Veröffentlichung der dabei entstandenen Bilder liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo nimmt Hinweise zu den Identitäten oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Über den folgenden Link gelangen Sie zu den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndung/147453

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell