Hemer (ots) - Zwischen dem 15. August und Dienstagvormittag dieser Woche wurde aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses an der Oesestraße ein Pedelec gestohlen. Der Besitzer hatte es, wie er der Polizei berichtete, per Speichenschloss und zusätzlich einer Kette abgestellt und die Bedieneinheit abgenommen. Die Polizei hat das schwarze Pegasus Strong EVO 10 zur Fahndung ausgeschrieben. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

mehr