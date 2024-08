Menden (ots) - Eine 65-jährige Frau wurde am Dienstag kurz vor 11 Uhr in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße bestohlen. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in der offenen Handtasche steckte. Sie hatte nichts Verdächtiges beim Einkaufen bemerkt. In der Geldbörse steckten neben Bargeld diverse Kunden- und Bankkarten sowie Ausweise. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die vor allem in den heimischen Discountern nach ...

