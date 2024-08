Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 75-Jährige im Discounter, 83-Jähriger am Geldautomaten bestohlen

Is.-Letmathe (ots)

Eine 75-jährige Frau wurde am Dienstag gegen Mittag beim Einkaufen in einem Discounter An Pater und Nonne bestohlen. Während sie zwischen 13.30 und 13.50 Uhr ihre Waren einsammelte, hatte sie ihre Handtasche an die Einkaufswagen-Halterung gehängt. An der Kasse stellte sie fest, dass die Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Darin steckte eine hohe Bargeldsumme. Die Bestohlene erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter dringend vor Taschendieben, die vor allem in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Fast täglich werden im Märkischen Kreis eine oder mehrere Anzeigen wegen dieser Delikte geschrieben. Ein zweiter Fall ereignete sich am Dienstag in Menden. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper getragen werden - beispielsweise in Innentaschen von Jacken. Der Einkaufswagen ist der unsicherste Platz. Keinesfalls darf die PIN zusammen mit der Bankkarte ins Portemonnaie. Taschendiebe suchen damit den nächsten Geldautomaten auf und buchen ab, was der Automat hergibt. Die Opfer haben zu diesem Zeitpunkt meist noch gar nicht bemerkt, dass sie bestohlen wurden.

Ein 83-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 12.10 Uhr an einem Geldautomaten der Sparkasse an der Hagener Straße bestohlen. Er wollte Geld abheben, doch der Automat reagierte scheinbar zunächst nicht. Deshalb begab sich der Senior an den nächsten Automaten. Doch die Nr. 1 gab doch noch Geld aus. Das schnappte sich jedoch ein Fremder und flüchtete. Der Unbekannte war schlank und wurde auf ein Alter zwischen 18 und 23 Jahren geschätzt. Er hat schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Die Polizei ließ Videoaufnahmen sichern. (cris)

