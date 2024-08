POL-MK: Pedelec gestohlen

Is.-Letmathe (ots) - Eine 75-jährige Frau wurde am Dienstag gegen Mittag beim Einkaufen in einem Discounter An Pater und Nonne bestohlen. Während sie zwischen 13.30 und 13.50 Uhr ihre Waren einsammelte, hatte sie ihre Handtasche an die Einkaufswagen-Halterung gehängt. An der Kasse stellte sie fest, dass die Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Darin ...

mehr